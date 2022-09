O candidato a deputado estadual Edmur Leal (Progressistas) encerra sua campanha com agradecimento às manifestações de apoio que recebeu ao longo da trajetória em busca do voto do eleitorado, dizendo-se satisfeito com o que conseguiu realizar.

“Estivemos nestes 45 dias numa jornada de conhecimento profundo da realidade do nosso povo, levantamos demandas que precisam ser atendidas, e constatamos que o eleitor não quer mais saber de ‘políticos de gabinete’, mas sim deseja que seus representantes estejam de fato interessados em trabalhar e atuar na fiscalização das ações do poder público”, afirmou o candidato, em visita ao Extra de Rondônia, na manhã desta sexta-feira 30.

Ele destacou também a receptividade que obteve junto ao prefeito de Cabixi, Izael Dias (PP), assim como da prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth (PV), “que aderiram ao nosso projeto e nos deram todo o apoio nas suas cidades”, assim como frisou a parceria com Ivo Cassol e Jaqueline Cassol, ambos seus correligionários.

Para eventual exercício de mandato, Leal pretende trabalhar com foco nas áreas da saúde, educação e esporte, “mas serei um deputado atuando em todos os setores de responsabilidade do poder público, sendo um parceiro da população que estará em Porto Velho nas sessões do Parlamento, mas não deixará de estar presente aqui na base”.

Edmur relembra a situação dramática que atravessou na pandemia, ocasião em que quase perdeu a vida e passou semanas intubado, “sendo desenganado pelos médicos que chegaram até a recomendar à minha família que comprasse o caixão”, afirmando ter convicção de que sobreviveu para “cumprir uma missão”.

O candidato pede ao povo que lembre dele no próximo domingo, e garante que irá retribuir o apoio nas urnas “com trabalho sério e muita responsabilidade”.