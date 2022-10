O União Brasil desponta como o único partido com a possibilidade eleger três deputados federais nas eleições do próximo domingo (2). E uma dessas vagas deve ser ocupada por Wiveslando Neiva, filho do deputado estadual Ezequiel Neiva, candidato à reeleição.

Dessa forma, o Cone Sul tem no nome de Wiveslando Neiva a única chance de eleger um deputado federal após dez anos sem representante na Câmara Federal.

Os prognósticos apresentados por Wiveslando Neiva mostram que o União Brasil, partido do Governador Coronel Marcos Rocha, tem em sua nominata nove nomes que somarão, segundo o candidato, mais de 210 mil votos, garantindo ao União Brasil a eleição dos três primeiros colocados na nominata.

De acordo com Wiveslando, o União Brasil montou excelente grupo, nove candidatos que certamente serão bem votados. “São nove nomes sem mandato, que entraram na campanha em situação e igualdade. Nós estamos com estrutura de campanha em 60 localidades (municípios e distritos), além de contar com o apoio do meu pai, deputado Ezequiel Neiva, que tem trabalho consolidado em 39 municípios”, argumentou.

Ainda conforme Wiveslando Neiva, com a soma da votação dos nove candidatos do União Brasil, o partido deve atingir o quociente eleitoral para eleger os três mais votados da sigla. “Estamos certo de que, dessa vez o Cone Sul elegerá um deputado federal”, afirmou o candidato ao frisar que a sua eleição representa investimentos para a região.