A candidata a deputada estadual, Ieda Chaves, encerrou nesta quinta-feira, 29, suas agendas de reuniões dentro do que foi estipulado em calendário eleitoral.

Seu último circuito de reuniões foi bastante agitado e contou com mais encontros que sua própria média diária. Ieda concentrou essa fase na capital, Porto Velho, onde mora e onde está instalada uma das suas principais bases eleitorais. Nesta mesma quinta, Ieda realizou reuniões nas Zonas Leste, Sul e Centro depois de ter percorrido dezenas de bairros da capital, além dos distritos, áreas rurais e a maioria das regiões do Estado de Rondônia. Nesta reta final, o balanço que Ieda fez desta campanha foi bastante positivo, e ela disse que teve a oportunidade de dividir e compartilhar conhecimento com pessoas comprometidas, assim como ela, em fazer o bem.

Durante conversa com apoiadores, Ieda disse que conheceu diversas pessoas Rondônia afora que fazem muito pelo próximo, e que enquanto deputada pretende ampliar sua rede de atendimento a entidades e associações que assim como ela, estão engajadas na missão de cuidar do próximo e construir caminhos com boas oportunidades para as pessoas crescerem e se desenvolverem. “Nós criamos uma sólida corrente do bem, através da qual vamos poder ajudar uns aos outros e fomentar políticas públicas eficientes que geram grandes resultados para as pessoas”, conta.

Durante o período eleitoral, Ieda Chaves participou de mais de 300 reuniões e percorreu milhares de quilômetros apresentando seus projetos políticos, defendendo setores importantes para o desenvolvimento social e coletando reivindicações que serão defendidas na Assembleia Legislativa de Rondônia. De forma bastante coerente, a candidata a deputada estadual reiterou que seu compromisso político é com as pessoas e seus projetos são todos voltados a este fim. “Tenho um carinho grande pelo empreendedorismo social porque acredito que ele pode auxiliar o poder público na resolução de problemas pontuais de uma comunidade, além contribuir com a geração de emprego e renda. Meu compromisso com a ação social só aumentou depois desta fase das eleições porque eu poderei ajudar muito mais pessoas a frente de um mandato de deputada estadual, não apenas destinando emendas, mas ajudando o Executivo a entender melhor as necessidades da população para que possamos garantir atendimento de qualidade em todos os setores, seja na educação, na saúde, no bem estar social, assim como na geração de emprego, renda e oportunidades”, destacou.

A candidata agradeceu a todos que lhe ajudaram neste processo, especialmente o prefeito Hildon Chaves, seu marido e um dos principais incentivadores de sua campanha. “Agradeço a cada um que se disponibilizou, que reservou um tempo do seu dia para me ajudar a multiplicar a mensagem que carrego e que é tão necessária para Rondônia. Tudo isso foi possível graças ao apoio que tenho do Hildon, que mais uma vez não mediu esforços pra me ajudar”, agradeceu. Ieda cumpre seus últimos compromissos de campanha até o sábado, dia primeiro na capital.