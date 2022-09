O candidato a deputado federal Pastor Pocidônio (PSC) recebeu uma importante manifestação de apoio que certamente terá grande repercussão entre os fiéis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, o pastos José Wellington Costa Júnior, que é considerado como a maior liderança eclesiástica da congregação em âmbito nacional.

O apoio veio através de um vídeo dirigidos aos integrantes da igreja, no qual ele orienta aos fiéis para votar no representante da Assembleia de Deus de Rondônia nas eleições do domingo, frisando que os crentes devem sim ter posicionamento e participação ativa na vida política do Estado e do país.

Segundo a mensagem, já se foi o tempo em que as igrejas evangélicas pregavam que a política era coisa do Diabo, perdendo a oportunidade de ter os seus representantes na vida pública defendendo as pautas que dizem respeito aos princípios ideológicos defendidos pelos religiosos.

O líder nacional afirma também que é o momento da igreja recuperar o tempo perdido e eleger pessoas que são de seu meio, buscando a representação política necessária para que os valores cristão sejam respeitados e fortalecidos nas esferas de poder.

