Ato reuniu os candidatos ao Governo, Marcos Rocha, e ao Senado, Mariana Carvalho, a prefeita Carla Redano, entre outras lideranças.



O deputado estadual e candidato à reeleição Alex Redano (Republicanos), realizou uma mega carreata na tarde desta quinta-feira 29, em Ariquemes, com as presenças do candidato à reeleição ao Governo, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), da candidata ao Senado, Mariana Carvalho (Republicanos), da prefeita de Ariquemes, Carla Redano (União Brasil), com o apoio de eleitores, colaboradores e amigos do Vale do Jamari e de grande parte do Estado.



Redano comemorou o sucesso da carreata e disse que isso é a retribuição da população, pelo trabalho prestado ao município e aos Estado, em seu mandato na Assembleia Legislativa. “O que pudemos notar na mega carreata, foi a presença de pessoas que querem o bem do nosso Estado, que sabem que o nosso trabalho vem de encontro com as necessidades da população dos 52 municípios e dos distritos em todas as áreas”, afirmou Alex Redano.



Como previsto, a carreata reuniu mais de 800 carros, com uma extensão de 5 quilômetros, que abraçou a cidade inteira. Por onde passava, a onda roxa foi recebida por populares que saíram de suas residências para presenciar o movimento que está tomando conta do Estado.



Live

Neste sábado, às 19h, em suas redes sociais no Facbook e no Instagram, Alex Redano fará uma live de agradecimento.



Votação

Alex Redano também confirmou que irá votar às 9h, na Escola Heitor Villa Lobos, localizada na Avenida Juscelino Kubitscheck, 1903, no Setor Industrial.