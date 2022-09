Um homem identificado por Márcio de Freitas, 49 anos, que tem como profissão mestre de obras, foi assassinado com uma facada no pescoço, numa quitinete localizada na Rua 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima não morava naquele local, apenas estava consumindo bebidas alcoólicas na companhia de outro homem, que segundo ele, entrou por um momento no imóvel, e quando retornou encontrou o colega caído no chão esfaqueado.

Ainda de acordo com o rapaz que apresentava sinais de embriaguez, disse a polícia que iriam encontrar impressões digitais dele na vítima, pois tentou reanimá-lo.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec) e após liberou o corpo para a funerária Dom Bosco fazer a remoção.