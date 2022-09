A Polícia Civil de Cerejeiras concluiu a investigação sobre o homicídio de Flávio Gomes dos Santos, ocorrido no dia 24 de maio de 2021 em um estabelecimento comercial de Cerejeiras-RO.

A vítima foi morta mediante disparos de arma de fogo, morrendo no local. Após investigação policial foi possível identificar os autores e mandantes do crime.

Segundo se apurou, o crime fora praticado em tese, por Márcio Dias da Silva, vulgo “Marcinho” ou “Xinai” e Jeferson França Godoi.

Identificou-se ainda que as pessoas de Pedro Loureiro da Fontoura, vulgo “Pedro Magro” e Renato Godoi foram os autores intelectuais do delito, atuando como “agenciadores”. As investigações policiais foram coordenadas pelo Delegado de Polícia Mayckon Pereira.

Após representação policial, foi decretada pelo Poder Judiciário a prisão temporária de Márcio Dias da Silva, vulgo “Marcinho” ou “Xinai” e Jeferson França Godoi e a prisão preventiva de Pedro Loureiro da Fontoura.

A motivação do crime não será informada a fim de preservar o sigilo de outras investigações correlatas.

A identificação dos suspeitos ocorreu após empenho dos investigadores que inclusive localizaram e apreenderam a motocicleta utilizada no crime.

Os investigados Márcio Dias da Silva, vulgo “Marcinho” ou “Xinai” e Jeferson França Godoi estão foragidos, estando os mandados de prisão inseridos no Banco Nacional do CNJ.

Há informações de que um dos investigados está residindo no exterior, de sorte que será solicitado apoio da INTERPOL via Ministério da Justiça para cumprimento do mandado de prisão.

A Polícia Civil de Cerejeiras pede apoio da população com informações sobre o paradeiro dos suspeitos através do telefone 69 3342-2436 (Whats App), podendo tais informações serem repassadas de forma anônima sendo mantido o sigilo absoluto da fonte.

O Inquérito Policial foi remetido ao Poder Judiciário para prosseguimento dos demais atos da persecução Penal.