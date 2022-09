Presente e influente no dia a dia dos moradores das cidades do Cone Sul e do Estado em geral, o site Extra de Rondônia, com sede em Vilhena, também construiu ao longo de sua trajetória a condição de referência política de Rondônia.

Por isso, não é à toa que a redação do site tornou-se um ponto de “parada obrigatória” de candidatos que estão concorrendo às eleições deste ano, com movimentação diária de políticos nas últimas semanas, buscando alcançar grandes parcelas do eleitorado através das matérias publicadas no Extra de Rondônia. Quase todos os pré-candidatos aos cargos disputados para o governo, senado, deputados federal e estadual, visitaram a redação da página eletrônica.

Para o diretor-geral do site, Orlando Caro, este prestígio é fruto de muitos anos de trabalho sério e coerente, com a dedicação dos profissionais que atuam no jornal, e resultante do comprometimento do Extra de Rondônia com a sociedade de Vilhena, Cone Sul e do Estado de Rondônia.

Caro afirma que o grande fluxo de políticos que buscam transmitir suas propostas e prestações de contas de atividades através do site atesta o grau de confiabilidade e credibilidade do site, algo que surgiu a partir da seriedade e profissionalismo do Extra de Rondônia, “que conquistou a posição de mais acessado em Vilhena e o quarto em número de acessos no Estado, consolidando-se como um dos mais influentes veículos de comunicação em Rondônia. Agradeço, mais uma vez, a toda a equipe de profissionais do site”.