A poucos dias da votação que decidirá os rumos de Rondônia e do Brasil, o candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL), Jaime Bagattoli, reforça a agenda nessa reta final de campanha.

O empresário e homem do campo conseguiu conquistar diferentes eleitorados nos últimos meses e consolidar apoio em regiões estratégicas do Estado, como a capital Porto Velho.

“O eleitor rondoniense sabe que essa não é apenas uma eleição. É o momento chave da nossa história, de reafirmamos o projeto que tem transformado o Brasil. Nessas andanças por Rondônia tenho visto que nosso povo tem pressa por mudança na economia, na saúde e na segurança pública, mas sem deixar de abandonar valores que são importantes para nossa sociedade”, afirma.

Ao longo de quase dois meses, Jaime apresentou e discutiu propostas em diversos veículos de comunicação, mas sem deixar de fazer campanha olho a olho com os eleitores. Seja nas caminhadas ou nas visitas ao setor produtivo, Jaime reafirmou a necessidade de reeleição do presidente Bolsonaro, da eleição de Marcos Rogério a Governo do Estado e de como sua ida ao Senado transformaria Rondônia.

“Nós temos a chance única de alinhar Estado, Senado e Governo Federal em prol do nosso povo. Conquistar essas posições, a partir de 2023, significará um novo tempo para Rondônia, da industrialização do nosso Estado, da melhoria da BR-364, da regionalização da saúde, entre tantas outras. Acreditamos sim que Rondônia tomará a melhor decisão no domingo (2)”, finaliza.