O candidato a deputado federal Salatiel Rodrigues (PL) visitou na redação do Extra de Rondônia fazendo um balanço da campanha eleitoral, afirmando estar satisfeito com a resposta que recebeu do eleitorado, e manifestou convicção que terá um retorno positivo nas urnas no próximo domingo.

Ele falou que aproveitou a campanha para reforçar seus compromissos com a população rondoniense, frisando que sua experiência de quase duas décadas com o cooperativismo o habilita para o exercício do mandato, e que será um deputado atuante e coerente, trazendo resultados positivos ao Estado.

Seu plano de metas se baseia em muito trabalho na área de logística, buscando ações voltadas ao fortalecimento do sistema viário federal que atravessa o Estado de Rondônia com várias rodovias, com investimentos na revitalização das principais estradas, tanto para pavimentação da BR 174, quanto na duplicação da BR 364.

“São projetos de vulto, onde será necessária a articulação com o governo federal no caso da BR 364, e com as autoridades do Mato Grosso, quando se trata da BR 174, mas iremos trabalhar nestas pautas e faremos gestões para que tais demandas venham a ser atendidas”, afirma.

O setor da saúde é outra preocupação do candidato, que defende investimentos para a conclusão de obras inacabadas por todo o Estado, assim como na descentralização do sistema.

Salatiel deixa como mensagem ao eleitorado para o próximo domingo o pedido para que o eleitor compareça às urnas, tenha responsabilidade e respeito com o seu direito de escolher os seus representantes, pede para que o povo vá vestido de verde-amarelo “para demonstrar o patriotismo e apoio aos políticos que têm compromisso com Rondônia e com o Brasil”.