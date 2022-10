O investimento em ações municipalistas obtivera resultados positivos em Rondônia durante a gestão do coronel Marcos Rocha, candidato pelo União Brasil ao Governo de Rondônia.

A todo vapor, inúmeras ruas dos municípios receberam obras de recapeamento asfáltico e pavimentação nova, beneficiando diretamente aos moradores.

Em Porto Velho, as ações municipalistas tiveram início no final de 2021, com o projeto “Tchau Poeira”, iniciado com obras de recapeamento asfáltico pela Avenida Mamoré, no trecho entre a Avenida Calama e a BR-364, no total de 12,5 quilômetros.

As obras estão sendo realizadas de forma direta pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), sendo mais de R$ 200 milhões destinados em recursos pelo Poder Executivo, para a execução das obras na capital rondoniense, com a parceria da Prefeitura de Porto Velho.

O coronel Marcos Rocha, que pretende fazer muito mais pelo Estado na infraestrutura, ressaltou que o “Tchau Poeira”, carro-chefe de sua gestão, tem como premissa chegar aos 52 municípios de Rondônia, para tirar a população da lama no período do inverno e da poeira, no verão amazônico. “Porto Velho está em grande desenvolvimento e os habitantes da nossa capital merecem melhor qualidade de vida, com asfalto em frente a suas casas com qualidade. Isso só está acontecendo por conta dos recursos que estão sendo aplicados de forma correta, e as obras estão acontecendo”, disse.

Para a moradora e presidente da associação do bairro Jardim Santana, na Zona Leste de Porto Velho, Daiana Aline, que acompanhou a chegada dos maquinários no local, conta que as ações municipalistas eram um sonho esperado pelos moradores. “É algo gratificante para todos nós, pois a comunidade já não tinha esperanças de que fossem ser realizadas alguma obra por aqui e hoje, isso passou a ser realidade. Agradeço pela iniciativa”, destaca.

Para os moradores das áreas beneficiadas pelo “Tchau Poeira”, o governo de Marcos Rocha não só deve continuar, mas, muitos acreditam que irá e que o resultado será no primeiro turno. “Tem gente que não sabe a importância dessa obra pra quem mora aqui. Não ter mais que se preocupar com a lama na roupa quando for sair de casa pra trabalhar, ou até se vai dar de sair. Agora a gente tem um pouco mais de dignidade né. Pro pessoal aqui ele já ganhou!”, conta José Alves, também morador da Zona Leste de Porto Velho.

O QUE FOI FEITO?

Em Porto Velho, as ações municipalistas foram iniciadas pela Avenida Mamoré, no trecho entre a Avenida Calama e a BR-364 e em seguida, foi a vez da Avenida Guaporé, entre a Avenida dos Imigrantes e a BR-364, após o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron). Ambas receberam recapeamento asfáltico, com 12,5 quilômetros cada.

Também por meio do projeto “Tchau Poeira”, a rua Eustáquio Silvestre, localizado no bairro Nova Esperança, zona Norte da capital rondoniense, foi contemplada com obras de drenagem e pavimentação em um trecho de 900 metros e teve o investimento de quase R$ 1,5 milhão.

No bairro Jardim Santana, as ruas Jataí; Goiânia; Mineiro; Uruaçu e Caldas Novas receberam obras de pavimentação asfáltica, com o total de 1,5 quilômetros. Com os serviços finalizados até o momento em Porto Velho, estima-se um investimento já realizado em mais de R$ 13 milhões.

O QUE AINDA SERÁ FEITO?

Para a capital de Rondônia, ainda serão executados mais de 130 quilômetros de pavimentação asfáltica e 200 km de recapeamento em 38 bairros e cinco distritos. Na zona Sul de Porto Velho, o “Tchau Poeira” chegou ao bairro Castanheira, que vai receber 10,2 km de asfaltamento e vai abranger também os bairros Areia Branca; Monte Sinai e Novo Horizonte, que vão receber 7,2 km de obras de recapeamento e pavimentação.

Durante as obras na zona Sul, será criado um novo corredor de entrada e saída da região para desafogar o trânsito, durante os principais horários do dia, totalizando 17,4 km de obras.