Neste domingo (2), dia do primeiro turno das eleições, mais de 156 milhões de eleitores no país estarão aptos a comparecer às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.

O eleitor pode consultar o local de votação e evitar eventuais transtornos.

SITE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)

No site do TSE, o cidadão pode fazer a busca, devendo informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação. A mesma busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Ou clique AQUI.

PELO APLICATIVO E-TÍTULO

Além de saber o local de votação, o eleitor também pode ativar a localização do celular e ser guiado até sua zona eleitoral por meio de um mapa virtual.

PELO CHATBOT DO TSE

A última opção para consultar o local de votação é utilizar o Chatbot do TSE. Para acessar o assistente virtual, o eleitor pode salvar o número +55 61 9637-1078 na lista de contatos do WhatsApp e iniciar a conversa virtual com o aplicativo.