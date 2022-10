Confiante em ser um dos candidatos a deputado estadual mais votados nas eleições deste domingo (2), Ezequiel Neiva, que concorre à reeleição para o terceiro mandato, afirma que após dez anos sem um deputado federal, o Cone Sul poderá comemorar a eleição do seu filho, Wiveslando Neiva, como representante da região na Câmara Federal.

Ezequiel destaca que o Cone Sul ganhará muito com a eleição do seu filho. “O Wiveslando é um jovem arrojado, muito estudioso, advogado especialista em Direito Constitucional e Administrativo. É cristão que preza pelos princípios da família. Em Brasília, além de destinar recursos para Rondônia, contribuirá muito com a elaboração e a atualização das leis que regem as nossas vidas”, explicou Ezequiel Neiva.

“Juntos, trabalharemos alinhados com a destinação de recursos para os municípios. Com o apoio de um deputado federal potencializaremos os investimentos. Enquanto deputado estadual destinei cerca de R$ 40 milhões para os sete municípios do Cone Sul. Com o apoio de um deputado federal aumentaremos esse valor em até quatro vezes”, firmou Ezequiel Neiva.

Wiveslando Neiva ressalta que muitos bairros de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia estão sem asfalto porque o Cone Sul está há dez anos sem um deputado federal. “Sem um parlamentar da região na Câmara Federal os recursos não chegam. “Essa historia terá uma mudança a partir da nossa eleição”, garantiu Wiveslando Neiva.