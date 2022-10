Em live transmitida ao vivo nessa sexta-feira (30) e em gravação em vídeo também divulgada na rede social, a candidata a deputada estadual Glaucione (MDB), agradeceu o apoio da população que a recebeu em suas casas; nas reuniões que sempre contavam com a presença marcante de pessoas; nas ruas, no comércio; e nas empresas em que percorreu durante sua Campanha Eleitoral em Rondônia.

“Foi uma Campanha tranquila, alegre e leve. A minha alegria é grande. Quero primeiro agradecer à Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, e quero deixar minha gratidão também ao povo que recebeu a mim e toda a minha equipe com muito carinho. Agradeço cada abraço, cada sorriso, cada apoio, cada incentivo, cada momento compartilhado. Não tenho nem palavras para expressar toda a minha gratidão à vocês”, disse a candidata, ao fazer um balanço do pleito eleitoral de 2022.

Mesmo percorrendo incansavelmente pelo estado, Glaucione pediu desculpas por não conseguir em todos os lugares que gostaria e que foi convidada, e pediu que cada eleitor leve sua proposta de trabalho e some com sua Campanha até o último momento.

“Vamos juntos outra vez! O trabalho que dá resultado, que traz benefício à nossa gente estará de volta”, disse confiante.

Horário de votação e caminhadas

A candidata também aproveitou para orientar eleitores em relação ao horário de votação, que este ano, acompanhará o horário de Brasília e portanto, em Rondônia será das 7 horas às 16 horas.

“Vamos procurar a votar mais cedo. Até porque a tarde pode chover. Além disso, ficamos mais tranquilos para almoçar e acompanhar o andamento das eleições” relatou a candidata que encerra a Campanha com duas Caminhadas no sábado (1º): uma no centro de Cacoal, e outra em Riozinho, distrito do município.

“Quero deixar meu grande abraço a todos os rondonienses. E até domingo nas urnas”, encerrou.