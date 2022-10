Um homem identificado pelas iniciais R.S.B., conhecido no mundo policial por “Futrica” foi preso no final da tarde de sexta-feira, 30, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), após proferir palavras de baixo calão contra a guarnição que averiguava uma situação envolvendo um adolescente, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço, fazia ronda de rotina pela Rua Brasília, quando próximo a esquina com a Rua Paraíba, os militares observaram um adolescente que é velho conhecido dos policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, em atitude suspeita em um terreno baldio.

Contudo, o perceber a presença da viatura o jovem saiu correndo invadindo quintais e pulando muros.

Entretanto, durante o cerco policial ao menor infrator, que havia escondido uma sacola com pasta base de cocaína (crack) no terreno baldio, um homem identificado por “Futrica” começou a proferir palavras de baixo calão contra os militares.

Além disso, disse pertencer à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), entre outros adjetivos chulos.

Todavia, os militares perceberam um volume na cintura do homem, e suspeitaram que poderia ser uma arma. Com isso, a guarnição para se resguardar, resolveu revistar o rapaz, porém ele reagiu com chutes e socos e tentou pegar a arma do policial, mas a mesma estava travada no coldre e ele não conseguiu.

Após ser imobilizado, o homem ratificou que era do “1533” “PCC” e ameaçou um dos policiais dizendo que sabia onde ele morava, conhecia toda sua família e seus hábitos diários.