No mês de setembro, a Polícia Militar de Rondônia esteve presente nas ruas de Porto Velho com maior intensidade.

Não bastasse os serviços de radiopatrulha que atende diuturnamente o cidadão rondoniense, quer seja pelo atendimento em ocorrências, como a ostensividade preventiva que evita o acontecimento de crimes, as Operações Policiais têm ocorrido de forma constante para efetivar a manutenção da ordem pública, com a participação de Batalhões convencionais e especializados dos Comandos Regional de Policiamento I (CRP-I) e Policiamento Especializado (CPE).

Operação saturação

Realizada no começo do mês, a Operação Saturação visou a captura de foragidos, apreensão de drogas, armas de fogo, repressão a roubo de veículos e outros crimes na Zona Leste, Central e Sul de Porto Velho.

Os resultados foram satisfatórios dentro dos 4 dias de Operação, sendo registado diversas ocorrências policiais que resultaram em flagrantes por tráfico de entorpecentes, prisões por porte ilegal de armas e formação de quadrilha, além de cumprimentos de Mandado de Apreensão de Adolescente, sem falar das inúmeras abordagens a suspeitos.

Operação Visibilidade

Com o objetivo de aumentar a ação presença policial nas ruas da Capital, a Operação Visibilidade durante todo o mês de setembro atuou na prevenção, evitando que o crime aconteça em pontos estratégicos da cidade com grande fluxo de pessoas e veículos. São empregados na Operação diariamente efetivo policial que atua na administração, reforçando o policiamento ordinário.

Operação Restituir

Na sua 3ª e 4ª fase, a Operação Restituir atingiu mais de 80% de seu objetivo principal, com a captura de apenados que descumpriram as medidas administrativas da Sejus no regime aberto. Um resultado satisfatório pela integração das forças segurança pública que retiraram do seio da sociedade criminosos que voltam muitas vezes a cometerem atos ilícitos contra a sociedade. Na parte preventiva, a manutenção da ordem pública foi garantida, mediante abordagens e vistorias em estabelecimentos comerciais com grande concentração de pessoas, veículos e consumo de bebida alcoólica, tais como: bares, restaurantes, boates, conveniências e outros locais.

Segundo o Diretor de Comunicação Social da PMRO, tenente coronel Alex Miranda, a Corporação tem feito um árduo trabalho para manter a ordem pública e garantir a sensação de segurança do cidadão rondoniense: “a PMRO se preocupa em fazer uma segurança pública eficaz para o cidadão de bem, não bastando somente o policiamento rotineiro, mas também o reforçando, com o lançamento de Operações Policiais, quer seja preventivas, quer seja repressivas no combate à criminalidade, com integração de outros órgãos ou com seu próprio efetivo” disse.

Eleições 2022

Visando garantir a ordem pública em todo o Estado durante a festa da democracia amanhã, domingo, 2 de outubro, a PMRO também se fará presente nas ruas com a Operação Eleições 2022, contando com um efetivo policial reforçado. Diretamente, mais de 70% de seu efetivo estará envolvido para garantir ao cidadão o direito do voto, bem como coibir os crimes eleitorais.

“É assim que a Polícia Militar de Rondônia trabalha. Uma corporação incansável que não para. São 24 horas por dia buscando atender o cidadão de bem por meio de seus valorosos policiais militares” finaliza o tenente coronel Miranda.