Na manhã deste sábado, 1, no pátio do Quartel do Comando Geral da PM de Rondônia, aconteceu o embarque dos policiais militares que participarão do reforço no policiamento das Eleições 2022 no interior do Estado.

O reforço já possui destinos pré-definidos, sendo os Municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Ariquemes, Ouro Preto, Guajará-Mirim, Buritis e outras localidades.

A ação faz parte do planejamento que a PMRO preparou para a Operação Eleições 2022, que ocorrerá amanhã, 2 de outubro, com o emprego direito de mais de 70% do efetivo da Corporação.

Segundo o coronel PM Carlos Gomes, Chefe do Estado Maior-Geral da PMRO, a Operação Eleição 2022 é uma mega operação que objetiva garantir a ordem pública em todo o Estado de Rondônia durante as eleições: “A Operação Eleição 2022 é uma mega operação que a PMRO deflagra, objetivando garantir a ordem pública, o direito ao voto do cidadão, bem como, se necessário for, agir de forma repressiva em casos de crimes eleitorais.” disse.