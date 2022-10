O candidato a deputado federal Padovani da Agricultura (PSC) votou na manhã deste domingo, 2, na Câmara Municipal de Vilhena, Zona 04, seção 57, acompanhado por seus netos, por volta das 10h.

Padovani reafirmou na ocasião sua confiança de sucesso nas urnas nesta eleição, agradecendo o apoio dos rondonienses em geral, e dos eleitores do Cone Sul em particular, ressaltando, porém, que será um deputado federal que trabalhará por todos os rondonienses.

“No entanto, é preciso deixar claro que minha eleição irá representar o retorno da representatividade do Cone Sul na bancada federal, após uma década de ausência de deputados da região no Congresso Nacional, o que certamente impulsionará o desenvolvimento dos Municípios daqui através de nosso trabalho parlamentar”, declarou.

Padovani da Agricultura reforçou seu compromisso com o setor produtivo, garantindo que será em Brasília um defensor tanto da agricultura familiar e dos pequenos produtores, assim como do agronegócio de grande escala, trabalhando na geração e fortalecimento de políticas públicas federais voltadas ao setor, assim como um parceiro do governo do Estado nas iniciativas regionais que atendam a pauta dos produtores em geral.