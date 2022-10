Ocorrências registradas



Durante o início de hoje foram registradas duas ocorrências relacionadas a crimes eleitorais, uma no município de Chupinguaia e outra em Vale do Paraíso, ambas de propaganda política de qualquer natureza no dia das eleições, e ninguém foi preso.



O planejamento realizado com as demais forças de segurança do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública está sendo colocado em prática para assegurar uma eleição tranquila, em que o cidadão se sinta livre, seguro e a vontade para realizar a escolha segundo seu convencimento.



O comandante-geral da PMRO, coronel James Alves Padilha, declarou que o efetivo policial foi todo distribuído de acordo com as necessidades de cada localidade. “ O efetivo empregado está orientado e preparado para manter as necessidades de segurança pública do cidadão, para demandas ordinárias e pleito eleitoral, e ainda temos toda uma preocupação em fazer uma pronta resposta caso haja alguma situação inusitada que possa eventualmente ocorrer”, finalizou.



Denuncie



Para realizar denúncias em caso de quaisquer prática de crimes eleitorais, o telefone do TRE é 148. A Polícia Militar de Rondônia também dispõe do canal 190.