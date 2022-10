O candidato a deputado estadual Everaldo Fogaça (Republicanos) já cumpriu seu dever cívico neste domingo, 2, histórico para a Democracia e ao Brasil, votando nas eleições deste ano.

Fogaça esteve em sua sessão eleitoral, na Escola Barão de Solimões, na região central de Porto Velho, acompanhado por apoiadores, mas mantendo o pleno respeito às normas e votando com serenidade e discrição, muito feliz e confiante que ao finar do dia obterá um bom resultado nas urnas.

O candidato agradece através da imprensa o apoio da população em geral tanto da capital como do interior do Estado, ressalta o trabalho e a dedicação de apoiadores e colaboradores ao longo de toda a campanha, assim como destaca a receptividade e o acesso que obteve perante o povo em geral através de lideranças comunitárias.

“Como eu sempre ressaltei ao longo destas semanas de caminhada, estamos juntos num projeto coletivo, onde cada um de nós tem o mesmo valor e importância, e colheremos juntos os frutos deste trabalho, que foi construído por todos e irá ser revertido em favor da coletividade”, disse o candidato à imprensa.

Fogaça ainda reforçou suas metas de ação na Assembleia Legislativa, onde garante que exercerá um mandato “participativo, pautado no enfrentamento das mais diversas demandas coletivas e atendendo a população com iniciativas como o fortalecimento de associações com auxílio também na elaboração de projetos para captação de recursos públicos; luta pela construção de creches em tempo integral por todo Estado; apoio ao esporte, à cultura, setor produtivo, ação social, educação e saúde; captação de recursos para infraestrutura urbana e rural em Porto Velho e demais cidades rondonienses; CHN Social; estímulo a geração de empregos e muito mais”, resumiu.

Finalizando, ele reiterou seu compromisso e comprometimento com a população de Porto Velho, “que carece de uma representação legítima e atuante na Assembleia Legislativa”, assim como com os moradores das cidades do interior, “aos quais procuraremos atender em suas necessidades, com pessoal de apoio em Municípios-polo e suporte às entidades e instituições nas interações com o Governo do Estado e onde mais pudermos ajudar”, finalizou.