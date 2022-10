Um homem identificado pelas iniciais A.C.S., foi preso em flagrante no sábado, 1, após ter furtado uma TV de 32 polegadas em uma casa no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um policial militar a paisana transitava pela Avenida 1513, no bairro Jardim Primavera, quando observou um homem em atitude suspeita, ele carregava uma televisão na garupa de uma bicicleta.

Com isso, o policial abordou o suspeito e perguntou a origem da TV Semp Toshiba de 32 polegadas que ele levava.

O suspeito disse que havia comprado a TV de um homem por apenas R$ 50,00 – porém, não soube indicar o endereço do vendedor.

Contudo, o policial acionou uma guarnição que ao chegar no local indagou novamente o rapaz sobre a procedência do aparelho, e ele confessou que havia furtado a TV numa casa na Rua Goiás, no bairro Embratel e levou os militares até a residência.

Entretanto, ao chegar ao endereço à vítima reconheceu que a TV era sua. Contudo, havia acabado de chegar em casa e não tinha notado que a TV tinha sido furtada.

Diante dos fatos, o rapaz foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.