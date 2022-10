Senador Marcos Rogério (PL), destacou neste domingo (2), após o resultado das eleições de primeiro turno, que mais de 60% da população manifestou desejo de mudança.

“O eleitor quer mudança e rejeita o atual governo, pela ineficiência e o agravamento dos problemas em áreas vitais, como saúde, segurança, educação e infraestrutura. É com esse eleitorado e com todo o povo de Rondônia que eu quero dialogar, pra gente alcançar a mudança que todos esperamos”, disse o candidato.

Com 99,93% das urnas apuradas, Marcos Rogério está no segundo turno. Ele recebeu uma votação expressiva, ultrapassando mais de 314 mil votos (37,04%) e com uma pequena diferença de 1,86%, em relação ao primeiro colocado. “Enfrentamos nas urnas o atual governo com uma máquina administrativa pesada, que reuniu a participação de várias prefeituras e a distribuição de recursos para os Municípios como projeto eleitoral. Uma concorrência totalmente desleal, percebido pela população, que acreditou em nosso projeto”, afirmou.

A coligação “Pelo Bem de Rondônia. Pelo Bem do Brasil”, formada pelo PL, PTB e DC, elegeu Jaime Bagattoli (PL) ao Senado, dois deputados federais e três estaduais. Sobre o segundo turno, Marcos Rogério acrescentou que o pacto político é com a população de Rondônia. “Isso não impede de recebermos apoios no segundo turno, desde que não representem acordos que condicionem loteamento de cargos na gestão. Queremos uma equipe técnica e preparada para conduzir o destino de Rondônia, com gestão eficiente, planejada e com foco no resultado”.

Marcos Rogério afirmou, ainda, durante coletiva à imprensa, que o atual governo, na eleição de 2018, anunciava que não faria alianças alegando que esses acordos inviabilizaram um governo limpo, transparente e eficiente. “O que estamos vendo é justamente o contrário. Acordos de todo tipo. A nova política envelheceu muito rápido no atual governo”, disse.