Uma palestra motivacional realizada na Escola Estadual Castro Alves, no Município de Cerejeiras, pela Polícia Penal, resultou em uma grande realização pessoal de uma estudante de 13 anos.

Por meio de uma articulação do palestrante, a jovem Anne Rafaela, que sonha em ser juíza, visitou o Tribunal do Júri da Comarca, presidido pela magistrada Ligiane Zigiotto Bender. O encontro aconteceu neste mês, quando Anna Rafaela conheceu, ainda, o juiz Fabrízio Amorim de Menezes, que também atua na comarca.

A visita ao fórum foi viabilizada pelo policial Eguinaldo Lanes da Silva (foto abaixo), que realizou a palestra com o tema “Suas escolhas definem seu futuro”, na unidade escolar. Após a palestra, a menina procurou o palestrante para contar sobre o sonho em ser magistrada e, ao receber a informação de que o Tribunal do Júri era presidido por uma juíza, ficou ainda mais entusiasmada. Sensibilizado, o policial promoveu o encontro no fórum, que foi acompanhado por uma colega de Anne Rafaela e orientadores da escola.

No local, a jovem teve a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de um juiz, suas atribuições e responsabilidades, o que fez Anne Rafaela confirmar seu interesse na profissão. “É muito importante que as novas gerações sejam incentivadas a buscar seus objetivos e garantirem que, no futuro, tenham a realização profissional. Uma ação simples como essa pode transformar a realidade de uma criança que sonha em seguir carreira tão importante para a sociedade”, avaliou a juíza Ligiane Zigiotto Bender.