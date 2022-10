Em Cerejeiras, a Polícia Militar (PM) capturou um homem identificado pelas iniciais A.M.M., vulgo “Rato” que estava foragido do sistema prisional e prendeu “Tequinho” suspeito de ter furtado uma Pistola 9mm em Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda e rotina pelo bairro Anchieta, quando os militares observaram um homem conhecido no meio policial por diversas praticas de crimes naquela região.

Com isso, o suspeito foi abordado, e em consulta no sistema foi constatado que contra ele havia mandado de prisão em aberto.

Contudo, em revista pessoal foi encontrado uma capsula de Pistola 9mm deflagrada e uma intacta.

Indagado, o rapaz disse que em outra ocasião estava naquele local com um homem identificado posteriormente pelas inicias E.L.T., vulgo “Tequinho”, e ele portava uma Pistola e havia disparado para o alto, ficando no chão uma munição intacta e outra deflagrada e após o rapaz sair do local ele pegou as a munição e a capsula e guardou.

Os miliares localizaram “Tequinho” e ele foi detido pelo furto da arma de fogo. Porém, a PM já sabe que a Pistola foi entregue para uma pessoa identificada pelas iniciais F.F.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.