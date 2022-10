Um homem identificado pelas iniciais F.A.A.F.S., que havia rompido a tornozeleira eletrônica e estava foragido da Justiça, foi preso por policiais da Patrulha Reforço, após atirar para o alto no meio da multidão que comemorava o resultado das eleições, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição recebeu informação que um homem vestido com uma camiseta do Brasil escrito Vivo na manga, havia atirado para o alto com uma pistola no meio da multidão.

Com isso, os militares saíram à procura do suspeito e o localizaram no pátio do posto de combustível.

Em revista pessoal foi encontrada uma arma tipo garrucha e munições, além de uma porção de substancia aparentado ser cocaína.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) foi constatado que o rapaz estava foragido da Justiça e havia rompido a tornozeleira eletrônica.

Indagado sobre a pistola que ele havia usado para disparar para o alto, o foragido disse que pertencia a “família” (gíria usada para facção) e que não estava mais com ele.

Em revista em uma casa na Avenida 15 de novembro, onde o suspeito dividia o aluguel com outro homem identificado pelas iniciais K.C.S.P., foram localizados entorpecentes e diversos objetos de procedência duvidosa.

Diante dos fatos, o outro rapaz também recebeu voz e prisão. A dupla foi levada para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

