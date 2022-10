O MDB de Rondônia que tem à frente do diretório estadual deputado federal Lucio Mosquini mostrou forças nas eleições 2022 elegendo quatro deputados, sendo dois federais e dois estaduais.

Sob o comando de seu líder político, a sigla que é a maior do estado agora aumenta sua força na bancada federal após a eleição que teve Mosquini reeleito com 48.735 votos, e o delegado de polícia civil Dr. Thiago Flores com 23.791 votos.

Mosquini mostrou dinamismo em sua liderança, injetou sangue novo no MDB com nomes como Dr. Luis do Hospital que em sua primeira eleição como deputado estadual foi eleito com uma votação expressiva de 18.248 votos, seguido pelo colega emedebista Jean de Oliveira reeleito com 17.125 votos.

Vice-líder do presidente Jair Bolsonaro na câmara federal há três anos, e coordenador da bancada federal de Rondônia há cinco, Mosquini foi reeleito para o seu terceiro mandato mostrando que seu jeito sério de fazer política, somada a sua habilidade para construir consenso, tem agradado o eleitorado.

“Em minha primeira eleição fui o quinto mais votado, na segunda eleição fui o quarto, agora na minha terceira fui o terceiro mais votado fazendo quase 50 mil votos, isso mostra que estamos sendo avaliado de forma positiva pelo povo de Rondônia em nossa atuação parlamentar”, disse o Deputado.

O município de Jaru elegeu dois parlamentares da mesma legenda e grupo político. A dupla Lucio e Luis, federal e estadual, apostaram na união do grupo que tem o aval do prefeito João Gonçalves Junior e o vice-prefeito Jeverson Lima, recebendo dos jaruenses a consolidação nas urnas, sendo que um fez 12.242 votos e o outro 13.354 votos.