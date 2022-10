O empresário vilhenense Jaime Bagatolli, que na eleição deste domingo, 2, se consagrou nas urnas sendo eleito novo senador de Rondônia, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 3, momento em que falou, de forma breve, de como será seu posicionamento no Congresso Nacional.

Primeiro senador eleito do Cone Sul, Bagatolli, que obteve 293.488 votos nas urnas, disse que, de início, vai focar em dois assuntos prioritários para Rondônia: Saúde e regularização fundiária.

Representante do agronegócio, ele defende a construção de um hospital de Base e ações de melhorias na agricultura familiar. Com relação ao Cone Sul, ele avalia que a região pode ter duas indústrias envolvendo suínos e aves.

Ainda emocionado com os votos que recebeu nas urnas, Jaime criticou e prometeu mover ação contra o instituto de pesquisa IPEC, que, na véspera da eleição, divulgou levantamento que colocava o empresário na 5º posição, com apenas 7% de aceitação popular (leia mais AQUI). “Como é que se pode registrar uma pesquisa dessa?” questiona. Ele lembrou que, em pesquisa semelhante na eleição de 2018, aparecia em último lugar, mas ficou em terceiro após a abertura das urnas e conquistar 212.077 votos.

APOIO 100% EM MÁRCOS ROGÉRIO NO 2º TURNO

Bagatolli afirmou também que estará 100% alinhado com a eleição do candidato ao governo, Marcos Rogério, no segundo turno que ocorrerá em 30 de outubro. Rogério obteve 315.035 votos e vai enfrentar o atual governador Marcos Rocha, que conquistou 330.656 votos nas urnas. A diferença entre ambos foi de pouco mais de 15 mil votos.

CARREATA DA VITÓRIA

Jaime aproveitou o momento para convidar à população para uma a “Carreata da Vitória”, que ocorrerá na tarde desta segunda-feira, 3, com início às 16h, no final da avenida Melvin Jones, em Vilhena. “Quero agradecer a Vilhena, o Cone Sul e todo o Estado de Rondônia, pelo apoio recebido. Vou retribuir com muito trabalho”, disse, ao mesmo tempo em que destacou e agradeceu o apoio dos meus dois suplentes: 1º pastor Sebastião Valadares, líder evangélico reconhecido no Estado pela igreja Assembleia de Deus, e o 2º o empresário Bruno Rover, de Porto Velho.

