O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), reeleito na eleição deste domingo, 2, para exercer o 5º mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), visitou a redação do Extra de Rondônia no início da tarde desta segunda-feira, 3, para agradecer à população pelos 14.162 votos que conquistou nas urnas.

“É a vitória do trabalho, do respeito, de fazer de tudo pelo engrandecimento do Estado de Rondônia. Fizemos uma campanha simples e pautada na verdade”, destaca.

Luizinho garante que o foco no seu novo mandato continuará sendo o fortalecimento do setor de Saúde pública. “Inicialmente, o foco era fortalecer as ações de infraestrutura no Cone Sul, que fizemos através da Usina de Asfalto. Agora continuamos com o foco em melhorias na Saúde, além de outros setores significativos”, observa.

“Mais uma vez, quero agradecer cada eleitor, cada voto que recebi nas urnas e a cada pessoas que me confiou esse novo mandato. Agradecer todos os colaboradores e minha equipe de trabalho, que esteve firme nessa campanha eleitoral”, disse.

Luizinho aproveitou o momento para convidar a população para a “Carreata da Vitória”, que ocorrerá na tarde de hoje, com início às 16h, no final da avenida Melvin Jones, em Vilhena.

