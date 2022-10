Faltam menos de dois meses para a Copa do Mundo no Qatar, e as seleções estão no estágio final de preparação visando a competição. Neste momento, as seleções que serão as capazes de levantar o troféu no dia 18 de dezembro no Lusail Stadium, já começam a emergir.

O Brasil se credenciou a estar entre os favoritos, e os últimos amistosos acabaram confirmando as projeções na Copa do Mundo do site Sportytrader, especializado em previsões de futebol. Frente ao Gana (3×0) e Tunísia (5×1), o Brasil se destacou não apenas a nível ofensivo, mas também por conta da organização tática e técnica.

A verdade é que desde 2006 que a Seleção não tem tantos jogadores sendo destaques em grandes clubes, o que aumenta ainda mais a qualidade de jogo. Neymar continua sendo o principal jogador, porém agora com coadjuvantes capazes de brilhar, como Vinicius Jr, Raphinha, Richarlyson, Paquetá e outros como Marquinhos ou Casemiro.

Porém, o Brasil não está nessa prateleira de favoritos sozinho. A Argentina, guiada pelo sentimento que esta será a última Copa de Messi – o que acaba sendo um grande motivacional – vem motivada principalmente pelo título da Copa América. Com o mesmo argumento, a seleção de Portugal terá a despedida de Copas de Cristiano Ronaldo, que terá a companhia de grandes jogadores ao seu lado, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Cancelo e jovens craques como Vitinha, Félix ou Leão.

A França, atual campeã, tem hoje a melhor matéria prima do futebol mundial, o que aumenta muito o nível técnico da equipe. Os franceses têm o luxo de ter no trio de ataque formado por Benzema, Mbappe e Griezmann. Alemanha, Espanha e Inglaterra correm por fora por estarem em um grande processo de renovação, mas a Bélgica de Kevin De Bruyne também pode ter uma palavra a dizer, apesar das equipes anteriormente citadas terem maiores capacidades.

Por exemplo, os germânicos apostam na experiência de Neuer e Muller, e na juventude de Musiala e Havertz, com Sané e Gnabry querendo confirmar todo o seu potencial. Os espanhóis contam novas promessas como Pedri, Gavi e Dani Olmo e na experiência do técnico, Luis Enrique. Por sua vez, os ingleses foram os finalistas da última Eurocopa e continuam tendo Harry Kane como sua grande estrela. No entanto, as mais diversas previsões apontam todas para o Brasil como o principal candidato.