O deputado estadual reeleito Cirone Deiró agradeceu os 22.207 votos recebidos na eleição deste domingo (02) e disse que a partir dessa semana já retoma seu trabalho na Assembleia Legislativa.

Ele afirmou que ficou satisfeito com o reconhecimento da população e que a partir de agora irá trabalhar ainda mais. Cirone obteve votos em todos os 52 municípios do Estado, sendo 10,885 em Cacoal, sua base eleitoral. “Tivemos uma grande vitória. Agradeço a cada eleitor e reafirmo meu compromisso de continuar em busca dos recursos que a população precisa, não só para obras, mas para o bem estar geral das pessoas”, disse.

Os recursos viabilizados por Cirone, com o apoio do governador Marcos Rocha, em favor dos municípios rondonienses, ultrapassam R$ 100 milhões e contemplam as mais diversas áreas. Os produtores rurais foram beneficiados com recuperação e manutenção das estradas, construção de pontes, galerias, secadores, máquinas de beneficiamento de café e implementos agrícolas, além de outros incentivos. Na área urbana, os benefícios incluem pavimentação de ruas, obras de drenagem, revitalização de praças, além de melhorias na saúde e em diversos outros setores. A educação recebeu atenção especial, com a construção de salas de aula, quadras de esportes, parques infantis e reformas de escolas.

Entre as obras que receberam recursos viabilizados pelo deputado está a ponte sobre o Rio Ribeirão, em Espigão, com investimento de R$ 7,2 milhões e a do Rio Ararinhas, em Parecis, com R$ 2,7 milhões. O deputado também trabalhou pela liberação dos recursos para a substituição das antigas pontes de madeiras por galerias de concreto na Linha Mato Grosso, que liga o município de Cacoal a Espigão do Oeste.

Em Cacoal, os recursos contemplam cerca de 30 quilômetros de pavimentação de ruas, além de obras de recapeamento, drenagem, reforma da rodoviária interestadual, revitalização de praças e reforma de escolas. Muitas das obras estão em execução e outras estão com recursos na conta da Prefeitura. Cirone também conseguiu garantir recursos para a revitalização das praças públicas de Cacoal e do distrito do Riozinho. O Hospital São Daniel Comboni também foi contemplado com R$ 1,2 milhões.