Aos 38 anos, Cristiane Lopes é a nova deputada federal eleita por Rondônia. Com 22.806 mil votos, ela compõe a bancada federal para a legislatura 2023/2026.

“Muito obrigada Deus! A vitória foi possível porque, durante toda a caminhada, encontramos muitas pessoas que acreditaram na nossa história e compartilharam o nosso nome, o que nos deu mais motivação para continuar na luta pela democracia. Hoje é um dia muito feliz e emocionante, que confirma a nossa vitória para a Câmara dos Deputados, mas que é também uma vitória de todos rondonienses: principalmente a todos os trabalhadores e as famílias de Rondônia”, destacou Cristiane.

Durante a campanha, Cristiane Lopes percorreu várias cidades e distritos de Rondônia, visitando feiras livres, associações de moradores e comunidades, dialogando de perto com a população, além de caminhadas, carreatas e passeatas. “Assim como foi a nossa campanha, baseada em política olho no olho, diálogo e muita atenção, assim será o nosso mandato. O dia de hoje marca apenas o começo do nosso compromisso com Rondônia”, comentou Cristiane.

Em Brasília, Cristiane Lopes defenderá junto à população: acesso a serviços de saúde de qualidade e com agilidade; educação e formação continuada; combate à violência contra a mulher; atenção à primeira infância; ampliação das oportunidades de trabalho e renda; estímulo ao empreendedorismo e proteção social para mulheres e mães em situação de vulnerabilidade e Jovens e principalmente os direitos de nossas famílias.

Também lutará pela melhoria da segurança pública, sem esquecer a infraestrutura, como as estradas, bem como o saneamento básico, incluindo esgoto e água tratada. “Irei destinar Emenda Parlamentar para as prefeituras e demais órgãos executores para que o progresso e o desenvolvimento econômico e social sejam perpetuados em nosso Estado”, frisou Cristiane.

Cristiane Lopes afirmou ainda que trabalhará na Câmara Federal seguindo os mesmos princípios e valores cristão os quais sempre fizeram parte de sua vida, e assim levou para a vida pública quando foi eleita pela primeira vez, vereadora na Câmara Municipal de Porto Velho, defendendo os interesses de toda população rondoniense.

Cristiane agradeceu mais uma vez ao povo pela confiança. “Irei honrar os votos não apenas de quem votou em mim, mas de todos os rondonienses. Agradeço também às pessoas que nos receberam em suas casas, que nos abriram as portas, que nos incentivaram. Quero agradecer toda manifestação de carinho que recebi nesses últimos meses que me dediquei de corpo e alma a esse projeto, e também a minha família pelo apoio de sempre”, destacou.

“Meu muito obrigada mais uma vez, a todos que se empenharam nesta eleição, e minha eterna gratidão aos 22.806 mil eleitores que acreditaram no nosso projeto”, disse Cristiane Lopes, após a confirmação do resultado.