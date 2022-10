O Senador Marcos Rogério (PL), candidato ao governo de Rondônia, esteve nesta segunda-feira, 3, em Vilhena, momento em que participou da “Carreata da Vitória” que comemorou a eleição do empresário Jaime Bagatolli ao Senado Federal.

Na eleição do último domingo, 2, Rogério conquistou 315.035 votos (37,05%) o que lhe proporcionou ir ao 2º turno contra o atual governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), que obteve 330.656 votos (38,88%). A diferença entre ambos é de 15.621 votos.

Em entrevista ao Extra de Rondônia após a carreata, Marcos Rogério fez uma avaliação do 1º turno da campanha eleitoral e disse que “a diferença é de apenas 2%. Chegamos no 2º turno, praticamente, empatados com o governador, enfrentando a máquina do governo, enfrentando as principais prefeituras de Rondônia. Era a campanha Davi contra Golias. E, graças a Deus, chegamos bem e agora é focar no eleitor que foi à urna, dizendo que quer mudança. Mais de 60% dos eleitores de Rondônia foram às urnas dizendo querem mudança. Esse é o resultado das eleições. Quero dialogar com quem quer a mudança e essa mudança é Marcos Rogério”.

O candidato disse que a participação na carreata da vitória de Bagatolli, em Vilhena, representa seu primeiro ato da campanha do segundo turno. “Começamos pelo Cone Sul e agora retornamos a Porto Velho. Estamos conversando com lideranças, entidades. Agora as pessoas vão avaliar entre Marcos Rogério e Marcos Rocha. Com relação a Rocha, não é a pessoa e sim a gestão dele. Como está o setor de Saúde, a Agricultura, a Infraestrutura. O eleitor agora vai comparar. Quem quer mudança, essa mudança é Marcos Rogério”, destacou.

Ele explicou que, neste momento, não pensa em alianças partidárias e que o foco é o eleitor. “Eu quero dialogar com o eleitor que foi à urna por mudança. Não fiz acordos partidários no primeiro turno e não farei no segundo. Eu quero ter liberdade para montar uma equipe técnica e comprometida com o Estado de Rondônia. Conchavos políticos comprometem a governabilidade. Marcos Rocha ganhou a eleição passada dizendo que era da nova política e que não fazia ‘acordão’. Mas essa nova política envelheceu rápido demais. Ele chega agora com uma coligação pesadíssima, com partidos que não se comunicam ideologicamente. Não quero cometer o mesmo erro. Isso compromete o Estado. Obviamente que não estou aqui abrindo mão das lideranças que estiveram conosco nesta caminhada. Todos são bem-vindos, desde que isso não represente qualquer tipo de aliança, acordo, que implique em loteamento de cargos”, explicou.

Para Marcos Rogério, a pauta mais cobrada da população é melhorias no setor de saúde pública. “A Saúde está ‘estrangulada’. Pacientes humilhados no João Paulo II, não conseguem exames. Precisamos avançar com uma Saúde regionalizada. A Saúde de Rondônia precisa de uma nova cara, um novo modelo de gestão. Nós vamos fazer. A minha candidata a vice é médica e vamos fazer. Precisamos de um governo humano e eu vou governador com muito amor, ouvindo as pessoas, visitando os municípios e distritos. Deixou a mensagem de que vai vir um novo tempo, conectado com as pessoas. Por isso peço o apoio da população ao Marcos Rogério ao governo e Jair Bolsonaro a presidente da república”.