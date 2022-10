Na noite de segunda-feira, 3, em Cacoal, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas.

Após denúncias de que um veículo de cor prata estaria transportando drogas, uma guarnição da Polícia Militar passou a realizar diligências pela BR-364 no intuito de localizar o veículo e apreender o entorpecente.

Durante as diligências, a equipe observou um veículo com as características do carro denunciado e procedeu com a abordagem.

Contudo, durante a revista pessoal no condutor do veículo nada de ilícito foi encontrado, porém, durante a revista no automóvel, foi encontrado, na parte frontal abaixo do capô, seis tabletes de entorpecentes do tipo “cocaína” e “crack”, que totalizaram aproximadamente 6 quilos.

Diante dos fatos, o suspeito e a droga, bem como o veículo, foram apresentados na delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.