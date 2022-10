A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, no último final de semana – entre os dias 01 e 02 de outubro, realizando atividades de policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito ao longo das Rodovias Federais que cortam o estado, encontrou diversas armas e munições sendo transportados por criminosos, que viajava em nossas BRs.

A primeira ocorrência foi registrada na manhã de sábado (01) na BR 319, próximo ao km 52, em Porto Velho. Uma equipe da PRF interceptou um carro VW/GOL de cor branca, com três ocupantes (pai de 30 anos, filho de 13 anos e amigo de 29 anos). Os adultos eram criminosos reincidentes (passagem por Tráfico de Drogas e Assalto a mão armada). No veículo foi encontrado um revólver calibre .357 com a numeração raspada, 14 munições e uma significante quantia em dinheiro em notas de diversos valores dentro de uma bolsa feminina.

A segunda ocorrência foi registrada no período da tarde de sábado (01) na BR 425, próximo ao km 117, em Guajará-Mirim. Realizando abordagem a um táxi, agentes da PRF identificaram um passageiro de 19 anos com as vestes rasgadas, molhado e com diversas lesões no corpo. Realizando busca em seus pertences, a equipe identificou 11 munições de arma de fogo calibre .380. Ao ser questionado sobre o ilícito encontrado em seus pertences, e sua condição física visível, o criminoso admitiu que no dia anterior participou de um assalto na capital (Porto Velho), e que estava tentando atravessar uma caminhonete para região de fronteira (Guajará-Mirim), mas que com a Polícia Militar estadual em seu encalço, resolveu empreender fuga na mata (o que explicava seu deplorável estado físico).

A terceira ocorrência foi registrada na noite de sábado (01) na BR 364, próximo ao km 519, em Ariquemes. Durante a abordagem de um veículo Toyota Hillux de cor prata, um casal (homem de 54 anos e mulher de 19 anos), foi abordado conduzindo o veículo com um verdadeiro “arsenal” dentro da caminhonete, contendo: uma espingarda calibre .12 com 14 munições; um fuzil calibre .22 com 67 munições; uma pistola cal. 9mm com 10 munições e 2 carregadores.

A última ocorrência de porte ilegal de arma de fogo foi registrada no final da tarde de domingo (02), dia da Eleição (1° Turno), na BR 364, próximo ao km 710 em Porto Velho. Nossas equipes realizaram abordagem a um carro VW/GOL de cor vermelha, conduzido por um homem de 38 anos visivelmente embriagado. Dentro do veículo foram encontrados: um revólver calibre .38; 105 munições calibre 38; 24 munições calibre . 357; 15 munições calibre 9mm; e 18 munições calibre .22.

Importante destacar que TODAS as apreensões têm em comum o fato de que NENHUM dos criminosos tinha algum documento que o habilitasse ao porte ou posse de arma de fogo. Ou seja, em uma eleição que se fez necessário a forte presença da PRF no combate aos crimes eleitorais (haja vista que havia um certo temor sobre o cenário de violência política no Brasil), todos os armamentos apreendidos foram retirados das mãos de criminosos contumazes.

Todo o armamento apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil nas respectivas cidades dos flagrantes para destinação. Já os criminosos também foram conduzidos até a autoridade policial, ficando à disposição do Poder Judiciário.