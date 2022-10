A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã deste domingo, (02), dia de eleição, realizando atividade de fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao km 715, no município de Porto Velho, interceptou uma Van Mercedes-benz Sprinter de cor branca, sendo conduzida por um homem de 43 anos e seu auxiliar de 40, que praticavam o crime do artigo 302 do Código Eleitoral (promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo).

Durante a abordagem, os demais ocupantes do veículo (9 pessoas), afirmaram que partiram da linha 27 (zona rural) com destino a Porto Velho (perímetro urbano da capital), sendo que eles seriam “distribuídos” em diversos locais de votação na cidade.

Dentro da van foram encontrados diversos matérias contendo publicidade eleitoral de um candidato a Deputado Estadual (além de produtos espalhados pelo veículo, as mochilas dos ocupantes também estavam cheias de material publicitário).

Os criminosos e demais ocupantes foram encaminhados à Polícia Judiciária Federal em Porto Velho para prestarem esclarecimentos. O produto do crime também foi encaminhado, ficando à disposição da Justiça Eleitoral Rondoniense.

Vale lembrar que nessas eleições, a PRF faz um trabalho de excelência no combate aos crimes eleitorais em todo o Brasil.