Com o apoio da Sicoob Credisul, alunos de escolas de Rondônia e Mato Grosso participam da 11ª edição do Concurso Cultural do Instituto Sicoob, iniciado na última terça-feira, 27 de setembro. Este ano, estudantes do 3º, 5º, 7º e 9º ano do fundamental concorrem com produções de desenhos e textos sobre o tema “Cooperar para Transformar”.

As escolas participantes são: Favoo e Wilson Camargo, em Vilhena (RO); Colégio Dois Mil, em Lucas do Rio Verde (MT); Cecília Meireles, em Nova Mutum (MT) e Cooperativa Educacional de Comodoro – COEDUC, em Comodoro (MT).

Antes das produções, os alunos receberam uma palestra instrutiva sobre o concurso, tema abordado e cooperativismo, realizada pelos gerentes das agências de cada localidade. A divulgação dos selecionados na etapa local será no dia 28 de outubro.

O Concurso Cultural do Instituto Sicoob movimenta escolas de todo o País, com etapas a níveis local, regional e nacional. Nesta edição, as produções avaliadas serão: desenhos (3ºano), crônicas (5º), poemas (7º) e tira em quadrinhos (9º), com base no tema proposto.

Na seleção local, três finalistas de cada categoria serão premiados com um kit escolar. Na regional, um ganhador de cada categoria receberá um tablet e o professor R$ 1 mil. E na nacional, um vencedor de cada categoria ganha um notebook, o professor ganha um curso de até R$ 3 mil em instituição juridicamente legalizada, e a escola fatura um datashow e uma caixa de som.

A seletiva regional acontecerá durante o mês de novembro, já a etapa nacional está marcada para dezembro.