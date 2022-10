A implementação do Novo Currículo do Ensino Médio, bem como a consolidação e expansão do Ensino Médio Integral (EMI) foram pontuados pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, candidato à reeleição pelo União Brasil, e que serão fortalecidas já a partir de 2023, além de outras ações voltadas para a área de Educação.

Coronel Marcos Rocha tem mantido reuniões com professores e técnicos da área e ouvido atentamente os anseios e projetos voltados para um maior crescimento da Educação no Estado. Essas ações e outras também fazem parte do Plano de Governo do coronel Marcos Rocha que também pontua a criação de Centros de Formação de Professores em municípios para atender com dignidade a educação especial, e fará uma ousada expansão da educação profissionalizante.

Coronel Marcos Rocha destaca que o Novo Ensino Médio é um modelo de aprendizagem por áreas de conhecimento, reforçando na formação de cidadãos e no desenvolvimento de competências e habilidades.

“Estaremos levando a Educação rondoniense a um patamar nunca antes visto no Estado, e juntos iremos fazer muito mais do que já vem sendo feito”, destaca coronel Marcos Rocha que em seu mandato garantiu com que 80% das escolas estaduais fossem reformadas; fez justiça aos servidores. Além de conceder reajuste de 33,24% para professores e técnicos em educação.