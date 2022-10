Conforme era esperado, o PP vilhenense acabou indicando o candidato a vice-prefeito na composição estabelecida com o Podemos, e indicou o empresário Diógenes Santini para concorrer ao cargo, na chapa que terá o atual prefeito interino como cabeça.

O nome de Santini surge como uma surpresa no cenário, uma vez que ele não concorreu a outras eleições, pelo menos nos últimos anos, e não era observado com um personagem presente na vida política da cidade.

Diógenes Santini pertence a uma família de pioneiros tradicional na cidade, e é empresário bastante conhecido na praça.

Além do PP e do Podemos, o grupo também conta com a participação do PMN.