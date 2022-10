Na tarde de terça-feira (04), no pátio do Batalhão Escola de Pronto Emprego (BEPE), localizado no Gama/DF, aconteceu a formatura de 31 policiais militares do 5º Curso de Operações de Choque da Força Nacional de Segurança Pública (5°COPC).

Durante a solenidade foi entregue certificados aos profissionais destaques. Em primeiro lugar, 3º sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, Walter Alves Menezes, segundo colocado, cabo da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Bruno Cézar Siqueira Leite e terceiro colocado, soldado da Polícia Militar do Estado do Acre, Râmilli Jardel Mota de Souza.

O coordenador do Curso 1º tenente Souza Torres, explicou que o Curso teve início com 60 alunos, e ao final se formaram 31. Da PM de Rondônia foram dois formandos; o cabo PM Euahine Almeida Neto e o tenente coronel, Antônio Rodrigues de Matos. “O curso foi bastante difícil em sua essência, em razão do contexto nos quais as tropas de choque são utilizadas”

A grade curricular constou de 400 horas-aula, entre elas, intervenção prisional, reintegração de posse urbana, rural e outros. Assim, no final do Curso, o formando consiga, com os conhecimentos adquiridos no curso de Operações de Choque da Força Nacional, operar em qualquer tropa de choque no Brasil, “nós temos uma doutrina que é diversificada, pois juntamos as doutrinas do Brasil inteiro, otimizamos para que o profissional saia daqui com expertise em atuar, e bem, aonde ele tiver trabalhando”, observou o tenente.

O curso foi realizado em 50 dias com várias técnicas e atividades intensas. O aluno tenente-coronel Antônio Rodrigues de Matos, da PM de Rondônia, comentou sobre o curso, dizendo que foi excepcional, “vim do Estado de Rondônia, a procura de novos aprendizados, de aprimorar o meu condicionamento físico, técnico, e os meus conhecimentos militares na parte de preservação da ordem e contenção de distúrbios”, disse ele acrescentando que sua opção pelo curso da Força Nacional foi justamente por conta disso, porque a gente sabe que aqui preza pelo bom ensino.

Segundo ele, participar do Curso foi muito além do que esperava. “Os professores de qualidade, comprometidos, com métodos científicos de ensinar, repassando os conhecimentos de vários estados do país. Eles demostraram a importância da boa técnica, e nós como alunos buscamos captar esses conhecimentos e agora retornarei para o Estado de Rondônia com a certeza que irei repassar esses conhecimentos para os policiais que compõem o Batalhão de Choque do meu Estado, finalizou.

O oficial da PM de Rondônia agradeceu a Força Nacional, ao Ministério da Justiça, a Senasp por proporcionar de forma gratuita um conhecimento tão valioso para um integrante da PM de Rondônia, Corporação que está tão distante. “Sabemos que o custo é alto, mas realmente investir no ser humano, investir no profissional da ponta da linha, os resultados são excelentes e vale a pena esse investimento, por isso sou grato a Força Nacional”.