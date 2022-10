O senador Marcos Rogério (PL), candidato a governador de Rondônia, cumpre agenda nesta semana em Brasília.

Um dos principais compromissos foi a participação nesta quarta (05) de reunião no Palácio do Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro, governadores e senadores alinhados com a campanha do candidato do PL.

Acompanhado do senador eleito Jaime Bagattoli, Marcos Rogério reafirmou seu compromisso com a campanha de Bolsonaro em Rondônia.

O presidente agradeceu a votação expressiva que teve no Estado, parabenizou Bagattoli pela eleição e reforçou pedido de apoio: “Nosso governo tem dado certo. Mesmo com pandemia, com guerra, com falta d’água, nós fizemos muita coisa pelos mais humildes do Brasil”. O presidente voltou a falar, também, do preço da gasolina, abaixo dos R$ 5,00.

Marcos Rogério e Bagattoli disseram ao presidente que vão trabalhar juntos para aumentar votação de Bolsonaro no segundo turno. “A campanha segue firme em Rondônia. Estamos confiantes que além da cadeira no Senado e os deputados federais reeleitos, vamos chegar ao governo para trabalhar por Rondônia e ajudar o presidente em todos os temas de interesse nacional, que precisam do apoio dos govenadores”, afirmou Marcos Rogério.

Com a eleição de Bagattoli ao Senado, Rondônia reforça o apoio ao presidente Bolsonaro, ao lado de novos senadores do PL, eleitos em vários outros Estados. Na avaliação de Marcos Rogério, “o projeto nacional do PL tem dado muito certo. Apoio no Congresso e governadores alinhados com o presidente”. Jaime Bagattoli afirmou que vai percorrer os 52 Municípios, agradecendo a eleição e pedindo votos para Bolsonaro e Marcos Rogério.

