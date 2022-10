Com a entrada do Delegado Flori (Podemos) na disputa municipal começam os rumores de que outros concorrentes estariam dispostos a abrir mão de suas pretensões para apoiar o novo candidato numa ampla aliança contra Rosani Donadon (PSD).

No entanto, não é o caso de Gilmar da Farmácia (PSC), que, em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, reiterou que mantém sua candidatura até o fim, com a chapa “puro sangue” sendo integrada por ele a Carlinhos Goebel.

“O que se tem dito são rumores e fofocas. Nosso projeto foi feito com prudência e compromisso com a nossa cidade, e vamos com ele até o dia 30, e que a população de Vilhena decida o que é melhor. Me sinto como um soldado que foi convocado para uma missão, e irei cumpri-la até o fim”, garantiu.