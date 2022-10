No ato de entrega de equipamentos eletrônicos a escolas em Itapuã do Oeste, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para a urgente retomada da Educação entre as prioridades nacionais, com o uso de modernas tecnologias disponíveis. “Tecnologia é vida, progresso e dinheiro”, ele disse.

“Se Jesus veio para nos salvar, a Educação também é assim”, disse o senador Confúcio Moura em solenidade de entrega de equipamentos do Plano de Informatização de Escolas, em Itapuã do Oeste, a cem quilômetros de Porto Velho.

“Tecnologia é vida, progresso e dinheiro”, ele afirmou.

As palavras do senador incentivaram o prefeito Moisés Cavalheiro (MDB), diretores e professores a trabalharem constantemente pela presença de crianças e jovens na escola.

“Vai ser o orgulho das mães. Onde está seu filho? – Está na USP, em São Paulo, ou: está nos Estados Unidos, estudando; fazendo mestrado em Ribeirão Preto; está em Brasília, na UnB; está trabalhando na indústria de aviação em São José dos Campos”, discursou Confúcio.

O senador explicou que a introdução da tecnologia na educação implica pelo menos três anos evolução, o suficiente para que ela possa ser assimilada pelo professor. “Isto aqui é uma amostra, virá mais”, comprometeu-se.

“Pode ser que ali na rua as pessoas entendam essa melhoria como ‘uma salinha de informática’, mas não é: isso aqui é um procedimento de tecnologia avançada, todos os países do mundo que cresceram e prosperaram investiram em educação e tecnologia”, enfatizou.