A deputada federal eleita Cristiane Lopes (União Brasil) participou com alguns parlamentares e governadores na manhã desta quinta-feira de encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio Alvorada, em Brasília.

“Estamos aqui para mostrar ao presidente que Rondônia continua o apoiando. Todos que participaram desse encontro tem esse desejo, fazer com que o Brasil continue crescendo e isso só será possível com o presidente Bolsonaro à frente desta nação. Estamos juntos presidente!”, destacou Cristiane.

Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu o apoio declarado e falou sobre a responsabilidade de todos diante das eleições. “Não é fácil ser presidente, governador ou prefeito, mas buscamos sempre o melhor para quem representamos. Somos privilegiados por concorrer e poder conduzir municípios, estados e o país para um porto seguro, mas não se esqueçam que mais importante que propriedade privada, conta bancária está a nossa liberdade.”, frisou Bolsonaro.

Cristiane Lopes na ocasião com outras deputadas federais, senadoras firmaram um acordo com a força da mulher no parlamento, a reeleição do presidente Bolsonaro.

“Todas nós mulheres, mães, esposa, cristã estamos unidas em só projetos. Aqui em Brasília, lutarei pela Pátria, Família e Deus, mas também iremos, focar no empreendedorismo e na geração de empregos para o nosso Estado de Rondônia e Brasil”, concluiu Cristiane Lopes.