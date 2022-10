O candidato aprovado na convenção dos Republicanos para concorrer a prefeito de Vilhena, Paulinho da Argamazon, falou nesta quinta-feira, 6, com a reportagem do Extra de Rondônia, acerca da reviravolta no processo eleitoral local ocorrida com a renúncia de Ronildo Macedo para entrada do Delegado da Polícia Federal, Flori Cordeiro, ambos do Podemos.

O empresário afirmou que ainda está estudando o cenário que se desenhou agora, e até o final da tarde de hoje decide se permanece na disputa ou se irá abrir mão e disputar em favor de uma frente partidária mais ampla, somando com o Delegado e em oposição a Rosani Donadon (PSD).

A chapa de Paulinho tinha sido aprovada com a aprovação de composição com o MDB, que indicou a advogada Aline Leon na condição de vice.