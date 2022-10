A Câmara Municipal de Porto Velho aprovou na manhã de hoje projeto de lei que autoriza a implantação da tecnologia 5 G em Porto Velho, o que ocorrerá em breve.

O vereador Everaldo Fogaça, presidente da CCJ e relator do projeto em questão, destacou os benefícios que este avanço está trazendo para as comunicações não só na cidade, mas no país todo e no mundo inteiro, causando impacto positivo na vida das pessoas, “uma vez que hoje a tecnologia está inserida em todos os setores da nossa sociedade de forma fundamental, e a tecnologia 5 G trará rapidez, agilidade, confiabilidade e segurança”.

O vereador explicou que serão instaladas antenas por toda a cidade para atender a área urbana, e convocou os colegas de parlamento para encaminhar ofício à ANATEL para que o 5 G seja implantado o quanto antes nos distritos e na área rural da capital.

“Precisamos saber a previsão para que isso aconteça, uma vez que até mesmo o setor produtivo necessita deste suporte para o desenvolvimento de suas ações, dada a alta tecnologia dos equipamentos utilizados nas atividades do campo, e o avanço da agricultura depende da internet”.

Ele pede também o apoio do prefeito neste pleito, uma vez que há 100 mil pessoas que vivem nos distritos. “Há, inclusive, uma demanda em telefonia nestas localidades, e precisamos intervir para que essa situação seja resolvida, assim como se defina prazo para a instalação do 5 G na área rural”.

A iniciativa de Fogaça recebeu apoio dos colegas nesta iniciativa, e o documento deverá ser confeccionado e encaminhado nos próximos dias à Agência.