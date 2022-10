Dois homens, um com mandado de prisão em aberto e outro que havia rompido a tornozeleira eletrônica, foram presos na noite de quarta-feira, 5, após protagonizar fuga alucinada em uma motocicleta, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, quando observaram dois homens em uma moto em atitude suspeita, no qual o condutor ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga em alta velocidade desrespeitando as leis de trânsito e colocando a vida de terceiros em risco.

Durante a perseguição, foi observado pelos militares que o garupa se desfez de um pacote, no qual posteriormente foi confirmado que se tratava de uma porção de maconha.

Contudo, após uma intensa perseguição por diversas ruas e avenidas da cidade, o condutor perdeu o controle de direção e caiu.

O caroneiro que havia rompido a tornozeleira eletrônica foi capturado no local, mas o condutor ainda continuou a fuga a pé, sendo capturado nas proximidades.

Em consulta no sistema foi constatado que contra o condutor havia mandado de prisão em aberto expedito pela 2ª Vara Criminal de Vilhena.

Diante fatos, a dupla foi levada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registra.

A motocicleta não havia registro de furto/roubo, mas estava com a documentação atrasada, com isso, foi recolhida ao pátio da Ciretran.