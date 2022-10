A motocicleta Honda/NXR 160 Bros ESD, placa NEH-1386, tomada em assalto na tarde de quarta-feira, 5, em frente de um mercado por dois homens armados, no bairro Cidade Verde II, foi localizada pela própria vítima, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou a polícia que estava na companhia de seu irmão procurando a moto, quando próximo a Praça do Buracão, em uma casa em construção avistaram a motocicleta estacionada. Com isso, acionaram a Polícia Militar.

No local o proprietário do terreno informou que uma pessoa de estatura mediana, gordo de cor clara, deixou a motocicleta e disse que posteriormente retornaria para buscar.

A Polícia Técnica Científica (Politec) foi acionada, e depois dos trabalhos de praxe, a moto foi levada para a delegacia de Polícia Civil para depois ser devolvida ao dono.