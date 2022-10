Ao contrário do que foi divulgado pela própria prefeitura na quarta-feira 05, a empreiteira que estava fazendo as obras de pavimentação nos bairros Barão de Melgaço I e Alto dos Parecis não abandonou o serviço, mas sim houve uma “suspensão nos serviços” em função do período chuvoso, e em concordância com o Município de Vilhena.

O erro na matéria decorreu de informações equivocadas por parte de servidores do Município, encaminhadas ao site em material institucional.

Segundo o secretário de Obras, Laerte Torres, e do engenheiro da empresa LMC Construção e Comércio, Talles Eduardo Gomes, tanto a empresa quanto a SEMOSP estarão trabalhando em parceria nos próximos dias a fim de nivelar as ruas e avenidas e deixar os bairros em condições de trafegabilidade, e que os serviços de conclusão da obra ficarão a cargo da empreiteira serão concluídos na época da estiagem.

Tanto o secretário quanto o engenheiro, em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 6, garantiram que a relação entre o Município e a empresa é harmoniosa e colaborativa, e que eventuais problemas são resolvidos na base do diálogo e do entendimento.