Um micro-ônibus furtado na madrugada desta quinta-feira, 6, de uma auto escola, em Vilhena, foi recuperado e o suspeito preso no MT.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito fez ligação direta no veículo e andou por diversas ruas e avenidas da cidade.

Contudo, quando seguia pela Avenida Celso Mazutti, sentido Porto Velho, próximo a um posto de combustível, bateu na traseira de uma carreta.

Um homem fez imagens do suspeito logo após ele ter se envolvido no acidente e divulgou o vídeo nas redes socais.

Entretanto, mesmo aparentado estar embriagado, o suspeito continuou a fuga pela BR-174 – passando pelo posto da PRF com o veículo bastante danificado do lado direito.

Porém, ele foi interceptado e preso nas proximidades do posto 12 de outubro, já no estado do Mato Grosso.

