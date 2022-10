Na manhã desta sexta-feira (7), o Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, realizou a entrega de 30 veículos tipo caminhonete Pick-up para atender a frota oficial e as Coordenadorias Regionais de Educação – CRE do Estado.

O valor do investimento, de recurso próprio, foi orçado em R$ 8.297.400,00 (oito milhões, duzentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais).

A secretária de Educação, Ana Lúcia Pacini realizou a entrega das chaves dos veículos, no almoxarifado da Seduc, para os representantes das 18 Coordenadorias Regionais. De acordo com a gestora da pasta, o Estado tem investido muito na Educação para proporcionar uma melhor qualidade no processo de aprendizado a todos integrantes da comunidade escolar, sendo esta entrega mais um exemplo disso, objetivando uma assistência qualitativa no tocante às estruturas funcionais.

“A entrega visa melhorar o atendimento nas áreas indígenas e rurais como transporte de professores, merendas escolares e materiais pedagógicos, nessas regiões de difícil acesso, bem como para dar agilidade nas demandas internas e administrativas das próprias CRE”, complementou Ana Pacini.

DISTRIBUIÇÃO

Os veículos foram distribuídos em quantidades entre a frota oficial da Seduc e das 18 CRE, sendo:

Frota oficial da Seduc: 5; Alta Floresta d’Oeste: 2; Buritis: 2; Cerejeiras: 2; Espigão do Oeste: 2; Guajará-Mirim: 1; Ji-Paraná: 2; Ouro Preto do Oeste: 1; Porto Velho: 2; São Francisco do Guaporé: 1; Ariquemes: 1; Cacoal: 1; Costa Marques: 1; Extrema: 1; Jaru: 1; Machadinho do Oeste: 2; Pimenta Bueno: 1; Rolim de Moura: 1; e Vilhena: 1.